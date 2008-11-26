В Днепропетровске за 4 месяца работу могут потерять более 40 000 человек

В Днепропетровске до апреля 2009 г. с промышленных предприятий могут быть уволены более 40 тыс. человек или 7% работающих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на 34-й сессии Днепропетровского горсовета заявил заместитель городского председателя Анатолий КРУПСКИЙ.

По его словам, до конца текущего года ожидается сокращение 15 тыс. рабочих мест - в основном за счет освобождения работников пенсионного возраста и ликвидации вакантных должностей.

А.КРУПСКИЙ отметил, что на данный момент ни одно крупное предприятие города не заявило официально о массовом увольнении работников.

Он сообщил, что в ноябре 8 металлургических и 7 машиностроительных предприятий Днепропетровска перешли на сокращенную рабочую неделю.

По состоянию на 1 ноября, в Днепропетровске число работающих составило 395 тыс. человек.