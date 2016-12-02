На Львовщине в учебном центре нашли мертвым 22-летнего солдата-срочника

Во Львовской области на Яворовском полигоне нашли мертвым 22-летнего военнослужащего срочной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.

Отмечается, что молодого человека нашли вчера, 1 декабря. Впрочем о трагедии стало известно сегодня.

"1 декабря 2016 г. в 184-м Учебном центре был найден без признаков жизни военнослужащий последнего периода срочной службы Ц.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Начальник академии назначил специальное расследование для выяснения обстоятельств смерти военного.

О случившемся сообщили в Военную прокуратуру Львовского гарнизона и Западное региональное управление Военной службы правопорядка.

В то же время, согласно сообщению ZAXID.NET в военной прокуратуре Западного Региона отмечают, что инцидент произошел вчера вечером, 22-летний парень является жителем Львовской области.