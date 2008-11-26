Кабмин не утвердил измененные макропоказатели бюджета-2009

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался, и его рассмотрение было перенесено на следующее заседание Кабинета министров.

Справка УНИАН. Законопроект Кабинета министров о Госбюджете 2009 года был зарегистрирован 15 сентября в Верховной Раде Украины.

10 сентября Кабинет министров Украины утвердил прогнозные макропоказатели социального и экономического развития Украины на 2009 год.

Показатель инфляции (декабрь к декабрю) утвержден на уровне 9,5%, рост ВВП - 6%, рост промпроизводства - 5,7%, рост цен производителей промышленной продукции – 18,5%. Рост среднегодовой номинальной зарплаты в 2009 году прогнозируется на уровне 17,3%.