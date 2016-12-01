Слободян рассказал о ситуации на админгранице с Крымом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян, отвечая на вопрос относительно угроз России из-за украинских учений с ракетными стрельбами.

"В пределах компетенции мы отслеживаем ситуацию, которая происходит на админгранице... Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, чрезвычайных происшествий нет, за исключением обстоятельства, которое влияет на скорость оформления - это периодически выходит из строя база данных таможни, поэтому это влияет на время оформления граждан и транспортных средств", - сказал он.

Слободян также добавил, что вблизи админграницы не наблюдается ни накопления российской техники, ни личного состава.

"Непосредственно на админгранице ситуация спокойная и контролируемая. Что происходит в глубине полуострова - пока мы не можем утвердительно давать каких-то оценок или характеризовать эту ситуацию", - отметил Слободян.

Кроме того, на уточнение, есть ли в контексте угроз России согласованный план на случай провокаций или вооруженной агрессии, он подчеркнул, что ситуация отслеживается.

"Государственная пограничная служба Украины действует в едином замысле с Вооруженными силами Украины и другими правоохранительными органами. Конечно, отработано несколько вариантов действий и реакций на возможное развитие событий", - сказал Слободян.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, что заставляет Украину проводить учения, в рамках которых происходят стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыму.

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Секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.