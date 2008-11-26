Луценко: пришло время следить за карманами и замками

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает граждан быть бдительными учитывая тенденцию к росту количества краж и ограблений в связи с экономическим кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, правоохранительными органами установлено, что возросло количество людей, которые потеряли работу, из-за чего они «становятся на преступный путь».

«Призываю граждан быть бдительными и осторожными, особенно что касается хранения денег дома», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр заметил, что несмотря на проблемы банков, все равно надежнее хранить деньги в специальных финансовых учреждениях.

Также Ю.ЛУЦЕНКО призвал граждан думать о собственной безопасности на улице.

В то же время он сказал, что граждане также должны обращаться в правоохранительные органы при первых признаках «финансовой нечистоплотности», в том числе в сфере жилищного строительства.