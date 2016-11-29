В Днепре завтра завоют сирены: в городе проверят систему оповещения населения

Завтра, 30 ноября, в 13:55 по Днепру завоют сирены, но никакой опасности для горожан нет.

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации. Читайте такжеДнепр первым в Украине создаст добровольческие пожарные бригады Власти просят при звуке сирены соблюдать спокойствие. Нужно включить радио или телевизор, внимательно прослушать сообщение "Внимание всем". Также власти просят сообщить об учебной тревоге пожилых людей.

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