До предела снижен НДС в Великобритании

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг объявил о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 17,5% до 15%. Новая ставка НДС станет минимально возможной по правилам Евросоюза. Сообщается, что налог будет находиться на пониженном уровне в течение 13 месяцев. Также министр выдвинул предложение о повышении максимальной ставки подоходного налога с 40% до 45% в 2011 г. после следующих общенациональных выборов, передает Associated Press. Кроме того, министр понизил прогноз по росту экономики Великобритании в 2009 г. Согласно прогнозу ВВП снизится на 0,75% и составит 1,25%.

Временное снижение НДС должно оживить вступающую в рецессию экономику страны. По предварительным данным, ВВП Великобритании в III квартале с.г. снизился 0,5% по отношению к предыдущему кварталу, что стало первым квартальным снижением с 1992 г.

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