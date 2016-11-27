Беглый Азаров провел в РФ съезд "политэмигрантов" и пригрозил вернуться в Украину
На своем "съезде" участники "привлекали внимание Запада к политическим репрессиям действующих киевских властей".
Премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров провел в России съезд "политэмигрантов". Об этом он написал в своем Facebook.
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"Сегодня прошел съезд политэмигрантов и политзаключённых Украины. Наша задача - привлечь внимание западной общественности к политическим репрессиям, которые проводят нынешние киевские власти. Мы обязательно вернемся в страну и будем строить новую Украину", - утверждает Азаров.
Как известно в августе 2015 года в Москве объявленный в розыск украинскими правоохранителями бывший премьер министр Николай Азаров объявил о создании "комитета спасения Украины". Он же его возглавил.
На пресс-конференции организаторы распространили "воззвание" к украинскому народу, в котором излагался план действий по урегулированию ситуации в Украине и "объявлялась готовность комитета взять на себя ответственность за судьбу Украины".
В частности, в документе игнорировался факт российского вторжения на Донбасс и Крым и утверждалось, что "страна ввергнута в гражданскую войну".
"Для преступников, устроивших вооруженный госпереворот, используя справедливый народный гнев, человеческая жизнь никакой ценностью", - отметили авторы документа.
При этом в комитете используются классические российские пропагандистские штампы: "Украину превратили в нацистское государство. Бандеровцев сделали героями. Над страной нависла удушливая атмосфера страха". Данный комитет хотел требовать досрочных президентских, парламентских и местных выборов.
На пост президента предлагали регионала Владимира Олейника.
Среди первоочередных решений было "прекращение борьбы с российской агрессией".