ГПУ завершила следствие по делу экс-"беркутовцев", которые в 2010 году избили участников акции протеста

Указанные сотрудники спецподразделения весной 2010 года в Украинском доме в Киеве избили представителей национально-патриотических организаций, протестовавших против экспонирования выставки фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА».

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Указанные лица подозреваются в том, что, действуя по указанию заместителя председателя парламентской фракции Партии регионов Вадима Колесниченко, вместе с бывшим заместителем начальника управления столичной милиции, командиром полка милиции «Беркут» и его заместителем, превышая власть и служебные полномочия 8 апреля 2010 года во время проведения открытого мероприятия в выставочном зале Украинского дома спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям этого мероприятия, задержав 14 из них, причинив им телесные повреждения.

В Генпрокуратуре добавили, что среди задержанных был Герой Украины преклонного возраста.

Кроме того, правоохранители с целью сокрытия своих преступных действий помешали журналистской деятельности и применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телевизионных каналов, который пытался задокументировать их незаконные действия.

Читайте такжеГПУ собрала доказательства уголовных преступлений Колесниченко и "беркутовцев" во время выставки "Волынская резня"

В ГПУ сообщили, что стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производства обвинительный акт будет передан в суд.

«В отношении Колесниченко, заместителя начальника управления милиции и заместителя командира полка спецподразделения «Беркут» судом предоставлены разрешения на их задержание, и они объявлены в розыск. Указанным лицам сообщено о подозрении в установленном законом порядке, и в отношении их готовятся материалы для инициирования перед судом осуществления специального досудебного расследования и дальнейшего заочного производства», - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2010 года в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА», организованной Колесниченко, за нарушение общественного порядка были задержаны представители Всеукраинского объединения «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий, которые пытались помешать открытию этой выставки.