Президент подписал закон о штрафах ТРК за призывы к войне и насильственному захвату власти

Как отмечается на сайте президента, документ принят с целью защиты информационного пространства государства, своевременного реагирования на выявленные угрозы и их прекращения.

«Им вводится действенный механизм прямой ответственности за нарушение положений закона «О телевидении и радиовещании», предусмотренные частью второй статьи 6 - распространение призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины; развязыванию войны, агрессивным действиям или их пропаганде; необоснованному показу насилия; пропаганде исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного состояния, социального происхождения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект хозяйствования, находящийся под юрисдикцией Украины, должен осуществлять ретрансляцию программ и передач только при условии соответствия их содержания требованиям законодательства Украины, Европейской конвенции о трансграничном телевидении и в случае их включения в перечень программ, ретранслируемых по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В соответствии с законом, Нацсовет получает возможность оперативно реагировать на нарушения и принимать соответствующие меры по их прекращению». Также устанавливается перечень нарушений, за которые она может применять штрафные санкции к телерадиоорганизациям и провайдерам программной услуги, совершенствуется процедура и определяется размер штрафов.

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Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 1 ноября.

Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что он позволяет Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания «применять санкции к телерадиовещателям более мягкие, чем те, которые сейчас предусмотрены в законодательстве».

Она напомнила, что в действующем законе Нацсовет может делать только предупреждение, а после двух таких предупреждений у телеканала забирают лицензию.

По ее словам, в настоящее время принятым законом Нацсовету предоставлено право налагать штрафы. «Более того, если после штрафа компания не повторяет нарушение, то этот штраф в течение года ликвидируется, и предупреждение не применяется к этой телерадиокомпании», - отметила депутат.

, в настоящее время принятым законом Нацсовете предоставлено право налагать штрафы. "Более того, если после штрафа компания не повторяет нарушение, то этот штраф в течение года ликвидируется, и предупреждение не применяется к этой телерадиокомпании", - отметила депутат.