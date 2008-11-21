Запорожских аграриев хотят обучать в корейском учебном центре

Запорожская областная государственная администрация инициирует открытие корейского учебного центра для запорожских аграриев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, соответствующая информация была озвучена сегодня в ходе встречи руководства Запорожской области и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине РО БЬОКОМ Паком и первым секретарем, консулом посольства ДОХЙОН Кимом, которые прибыли в регион с целью подготовки экономического сотрудничества области с Корейской провинцией Чхунчхон-Пукто.

"Заместитель губернатора Александр СИН обозначил основные проекты будущего сотрудничества. Во-первых, изучение опыта корейских партнеров в использовании новых технологий в земледелии. Помочь в чем должно открытие специализированного учебного центра для наших аграриев. Во-вторых, Запорожская область заинтересована в развитии перерабатывающей отрасли, в частности в переработке продукции овощеводства. И, в-третьих, перспективным направлением сотрудничества является экспорт зерна в Республику Корея", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "Корейская сторона высказала заинтересованность предложениями руководства Запорожской ОГА.

"РО БЬОК Пак сообщил, что уже в начале декабря делегация корейских бизнесменов посетит Запорожье", - сообщили в пресс-службе.