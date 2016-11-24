Нацсовет объявил предупреждение "Радио Вести" за оскорбление в эфире героев Революции достоинства

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

«Нацсовет применил к «Радио Вести» санкцию «предупреждение». Проверкой установлено, что во время диалога с радиослушателями гостья радиостанции Татьяна Монтян высказывалась негативно и оскорбительно в адрес героев Революции достоинства, допускала в прямом эфире ненормативную лексику», - говорится в сообщении.

Костинский отметил, что таким образом «Радио Вести» нарушило требования Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В частности, пункты о недопущении использования телерадиоорганизациями информации, которая посягает на честь и достоинство лица, а также пункт о запрете распространении и анонсировании программ и передач, которые вредят физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних и юношества.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать такой запрет.

«Радио Вести - украинская радиостанция информационно-разговорного направления, работает с марта 2014 года. Вещает на Киев, Харьков и Днепр. Вещание в основном ведется на русском языке, однако есть и украиноязычные программы.