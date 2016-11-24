В России упражняются в искусстве пропаганды: пугают Беларусь "украинскими карателями", которые сбросят Лукашенко (видео)

Подобные выводы ведущий сделал с якобы полученного им письма своего "однокашника" - старшего офицера ВСУ, с которым он вместе учился во львовском военном училище, пишет ТСН.uа.

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"Мне письмо здесь прислал однокашник из Украины. Злой, такой оскорбительный, с угрозами. Уничтожаю, пишет, и буду уничтожать всех русских и ваших детей. Он, конечно, не русскими нас назвал, по-другому. Зовут этого моего знакомого Александр Исаков. Он - старший офицер вооруженных сил Украины. Сам себя называет белорусом", - рассказывает ведущий.

По его словам, "Исаков" просто в письме уточняет, что он белорус. И ведущий из-за этого факта уверен, что автор письма предупреждает его о серьезной провокации, которую готовят в Киеве против Беларуси. "Этим ребятам, которые называют себя белорусами сейчас, видимо, совсем нечем заняться. И Киев их может использовать в своей грязной игре против Минска", - сообщает он.

"Украинская разведка готовится забрасывать своих карателей с белорусским корнями в Минск. Для того чтобы свалить действующую власть, и посадить в Беларуси сторонников Майдана. Они будут в грудь себя стучать и называть истинными белорусами. Понимаете, какое вероломство, я увидел между строк моего однокашника. Мое дело - предупредить Минск", - заявляет ведущий-пропагандист.