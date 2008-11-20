В Крыму на выходные объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на выходные - 22-23 ноября - объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

«В выходные дни в Крыму ожидается понижение температуры, дожди и сильный ветер», - отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендует жителям Крымского полуострова воздержаться от походов в горы и выходов в море без особой необходимости.

«Руководителям ведомств и предприятий следует принять необходимые меры для обеспечения безаварийного функционирования при ухудшении погодных условий», - говорится в сообщении.

По данным Крымского Центра по гидрометеорологии Государственной гидрометеорологической службы МЧС, в субботу и воскресенье на всей территории Крыма ожидается усиление южного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 метров в секунду. Порывы ветра будут достигать до 30 м/с.

Также прогнозируются сильные дожди, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет составлять от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем от 1 до 6 градусов тепла.