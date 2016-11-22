Суд не изменил мягкую меру пресечения экс-"беркутовцу" Белову, подозреваемому в убийстве трех участников Майдана

Как передает корреспондент УНАІН, соответствующее решение приняла судья Печерского райсуда киева Лариса Цокол, таким образом отклонив ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения Белову с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

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Напомним, прокуратура обратилась в Печерский райсуд с ходатайством взять под стражу Белова в связи с тем, что ему инкриминируют еще одно обвинение - незаконное хранение оружия и боеприпасов. В прокуратуре настаивали на содержании Белова под стражей, учитывая тяжесть предъявленных ему подозрений, а именно: покушение на убийство и законченное покушение на убийство, а также то, что несколько свидетелей прямо указали на него, как на лицо, стрелявшего из огнестрельного оружия в митингующих.

Как известно, Белов является подозреваемым в уголовном производстве в отношении покушения на убийство и законченного покушения на убийство вместе с другими экс-бойцами батальона милиции особого назначения «Беркут» Главного управления МВД Украины в Харьковской области, которые 18 февраля 2014 года напали на участников Революции достоинства, в результате чего трое из них погибли и еще более 30 получили телесные повреждения различной тяжести. Он был задержан летом этого года вместе с еще тремя бывшими бойцами харьковского «Беркута». 15 ноября Апелляционный суд Киева изменил Белову меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.