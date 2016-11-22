Суд не изменил мягкую меру пресечения экс-"беркутовцу" Белову, подозреваемому в убийстве трех участников Майдана
Печерский районный суд г. Киева не изменил меру пресечения экс-«беркутовцу» Александру Белову, который подозревается в убийстве трех участников Революции достоинства 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке столицы, и оставил его под ночным домашним арестом.
Как передает корреспондент УНАІН, соответствующее решение приняла судья Печерского райсуда киева Лариса Цокол, таким образом отклонив ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения Белову с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.
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Напомним, прокуратура обратилась в Печерский райсуд с ходатайством взять под стражу Белова в связи с тем, что ему инкриминируют еще одно обвинение - незаконное хранение оружия и боеприпасов. В прокуратуре настаивали на содержании Белова под стражей, учитывая тяжесть предъявленных ему подозрений, а именно: покушение на убийство и законченное покушение на убийство, а также то, что несколько свидетелей прямо указали на него, как на лицо, стрелявшего из огнестрельного оружия в митингующих.
Как известно, Белов является подозреваемым в уголовном производстве в отношении покушения на убийство и законченного покушения на убийство вместе с другими экс-бойцами батальона милиции особого назначения «Беркут» Главного управления МВД Украины в Харьковской области, которые 18 февраля 2014 года напали на участников Революции достоинства, в результате чего трое из них погибли и еще более 30 получили телесные повреждения различной тяжести. Он был задержан летом этого года вместе с еще тремя бывшими бойцами харьковского «Беркута». 15 ноября Апелляционный суд Киева изменил Белову меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.