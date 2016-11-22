Грицак рассказал, сколько экс-сотрудников СБУ перешло на сторону врага в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил на брифинге относительно последних результатов работы СБУ.

"Мы разыскиваем дезертиров не только из числа украинских представителей Вооруженных сил Украины, но и Службы безопасности. К сожалению, у нас тоже есть дезертиры, перешедшие на сторону врага. Это более 1300 сотрудников Службы безопасности Украины, которые служили в крымском главке", - заявил Грицак.

При этом глава СБУ отметил, что ведомство распространяет информацию о дезертирах-коллаборационистах в так называемый "день предателя".

"Мы празднуем 25 марта профессиональный праздник - День Службы безопасности. Одновременно мы учредили "праздник предателя" - в этот день мы максимально распространяем информацию о тех, кто предал украинский народ. Мы будем делать все возможное, чтобы этих уродов доставать и привлекать к ответственности", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию. Российская сторона в связи с этим заявила, что бывших украинских военных, которые предали присягу, якобы выманили на пункт "Джанкой".

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Сегодня, 22 ноября, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что цель пересечения задержанными бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины контрольно-пропускного пункта въезда-выезда с Крымом на данный момент неизвестна. Вместе с тем, отметил Мотузяник, "мы опровергаем очередной российский фейк о том, что это была так называемая "украинская диверсионно-разведывательная группа", которая якобы охотится на российский оккупационный контингент в Крыму".

По словам Мотузяника, "задержаны эти люди были на территории, которая контролируется Украиной. Выяснено, что это бывшие украинские военнослужащие, которые не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Автономной Республики Крым во время оккупации полуострова Российской Федерацией. Таким образом, они предали военную присягу, и по ним есть соответствующие уголовные производства", - сказал представитель Минобороны.