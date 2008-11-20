СБУ изъяла сервер интернет-издания Daily-UA

Сотрудники СБУ изъяли сервер интернет-издания Daily-UA в рамках уголовного дела по факту разглашения гостайны, возбужденного в ответ на публикации в интернете секретных материалов относительно продажи Украиной оружия Грузии.

Как сообщает газета «Коммерсант – Украина» (№ 210 от 20 ноября 2008 года), народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК (фракция Партии регионов) давал показания в СБУ по этому делу и демонстрировал журналистам документ, который, по его словам, и стал причиной возбуждения уголовного дела.

По информации издания, утром 18 ноября сотрудники СБУ пришли в офис провайдерской фирмы сайта Daily-UA и произвели выемку серверов. Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе СБУ, это было сделано в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту разглашения государственной тайны. Данное дело было возбуждено 22 октября в ответ на публикации в интернете копии письма Государственной компании «Укрспецэкспорт» с грифом секретности и комментария к нему главы временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию фактов поставок в Грузию украинской военной техники В.КОНОВАЛЮКА.

Это письмо генерального директора «Укрспецэкспорта» Сергея БОНДАРЧУКА Президенту Виктору ЮЩЕНКО от 4 октября 2005 года, в котором отображены организационные вопросы относительно поставки в Грузию украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

По заключению государственного эксперта, содержащиеся в текстах материалы являются секретными. Наказание за их разглашение предусмотрено ст. 328 УК («разглашение государственной тайны»).

В последующие дни в разных изданиях появились публикации с брифинга В.КОНОВАЛЮКА, где он обнародовал этот документ.

По мнению секретаря комитета по правовой политике Верховной Рады Елены ЛУКАШ (фракция Партия регионов), теперь от внимания СБУ не застраховано ни одно из изданий, опубликовавшее эти сведения. «Формально следователь в рамках возбужденного уголовного дела имеет право на обыск и на выемку для уточнения каких-то данных. Причем выемке могут подвергаться и электронное оборудование, и сервера, и многое другое»,– заявила «Коммерсанту» Е.ЛУКАШ. По ее словам, СБУ может помешать нормальной работе журналистов как в материально-техническом, так в и организационном отношении.

В пресс-службе СБУ УНИАН подтвердили факт изъятия компьютерного оборудования интернет-издания в рамках данного уголовного дела.