Торги в США и Японии закрылись рекордным падением

Фондовые торги в США и Японии закрылись в большом минусе. Так, ведущие американские индексы упали до самого низкого значения за последние 5,5 лет. На этом фоне рухнул и японский индекс Nikkei.

По словам аналитиков, на настроении инвесторов в Северной Америке негативно сказалось снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США прогноза экономической активности в стране на 2008-2009гг. Согласно новому прогнозу, внутренний валовый продукт (ВВП) не изменится или вырастет всего на 0,3% в текущем году. В 2009г., вероятно, ВВП будет колебаться между снижением на 0,2% и ростом на 1,1%.

На этом фоне до рекордных минимумов упали котировки автопроизводителей. Так, акции General Motors рухнули на 9,7% - до самого низкого значения за 66 лет, а Ford Motor - на 25%, что стало самым низким значением за 26 лет.

Опасения инвесторов относительно усугубления финансового кризиса привели к значительному снижению котировок и в финансовом секторе. Так, акции крупнейшего в стране банка Citigroup обвалились на 22,85%, Bank of America - на 14%, JPMorgan Chase & Co - на 11,4%.

Вследствие снижения цен на нефть понизилась стоимость ценных бумаг нефтяных компаний, включая лидера сектора Exxon Mobil Corp., чьи акции подешевели на 3,8%, и ConocoPhillips (-7,1%).

По итогам торгов 19 ноября индекс Dow Jones снизился на 427,47 пункта (-5,07%) - до 1997,28 пункта, индекс Nasdaq опустился на 96,85 пункта (-6,53%) - до 1386,42 пункта, индекс S&P снизился на 52,54 пункта (-6,12%), составив 806,58 пункта.

Это негативно сказалось на рынке Японии, основной индекс которой – Nikkei – по итогам торгов опустился до 7703,04 пункта (-6,9%). Среди лидеров падения оказались компании-экспортеры, на прибыли которых негативно отражается произошедшее укрепление иены по отношению к доллару.

Заметно снизились по итогам торгов котировки производителей электроники, которые значительную часть прибыли получают от экспорта продукции в США. Так, акции производителя цифровых фотоаппаратов Canon Inc. подешевели на 6,2%, а производителей электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. - на 5,9% и 6,8% соответственно.

Котировки японской Mazda снизились на 8,8%, Nissan Motor - на 5,5%, Toyota - на 3,1%.

РБК