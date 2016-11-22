Скандал на Харьковщине: педагог интерната "продавала" ученицу на органы за $10 тысяч - Аваков (фото)
В Харьковской области задержали педагога одной из школ-интернатов, которая хотела продать ребенка за 10 тысяч долларов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
52-летняя злоумышленница преподавала украинский язык и литературу в специнтернате для трудных подростков в Харьковской области.
По словам Авакова, педагог почти год разрабатывала план продажи 13-летнего ребенка. Женщина тщательно подбирала покупателя и торговалась. По замыслу, она планировала привести воспитанницу в указанное место и посадить в машину к покупателю.
"Когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов, то злоумышленница за дополнительную тысячу гривень принесла фотографии девочки и медицинскую карту", - сообщил глава МВД.
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Он добавил, что полиция получила информацию о намерениях "педагога" еще 4 месяца назад. Сразу было открыто уголовное производство, начался оперативный контроль и негласная охрана ребенка.
"Она устроила девочку из неблагополучной семьи в свой интернат, подыскивала покупателя, передавала документы. Полиция задержала женщину "на горячем", когда она вывела ребенка за территорию интерната, привела к "покупателю" и взяла деньги", - рассказал министр внутренних дел.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.