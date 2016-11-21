На Харьковщине педагог пыталась продать 13-летнего мальчика за $10 тысяч
20:01, 21 ноября 2016Общество
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В Харьковской области по подозрению в попытке за $10 тысяч продать воспитанника интерната задержали педагога.
На Харьковщине педагог пыталась воспитанника интерната за $10 тысяч / gp.gov.ua
Женщина за 10 тысяч долларов пыталась продать 13-летнего воспитанника интернатного учреждения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чубая.
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Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения.
Ей сообщили о подозрении по ч.3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, совершенной в отношении малолетнего). Первоочередные следственные действия продолжаются.
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
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