На Харьковщине педагог пыталась продать 13-летнего мальчика за $10 тысяч

Женщина за 10 тысяч долларов пыталась продать 13-летнего воспитанника интернатного учреждения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чубая.

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Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения.

Ей сообщили о подозрении по ч.3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, совершенной в отношении малолетнего). Первоочередные следственные действия продолжаются.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.