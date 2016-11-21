На Афоне более тысячи паломников 22 часа молились на уникальном богослужении в честь Архангела Михаила

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" , богослужение началось накануне, 20 ноября в 16.00 и длилось с небольшими перерывами более 22 часов - до 14.15 сегодняшнего дня.

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Богослужение в Дохиаре возглавил наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона. Архидьякон также был из Украины - отец Александр Плиска. На богослужении присутствовали более тысячи паломников из Украины, России, Греции и других стран.

"Богослужение проходило на греческом языке. В 16.00 началось малое повечерие. Утренняя - в 23.30. Около трех часов ночи началось чтение акафиста Архангелам. После Литургии состоялся крестный ход. Богослужение окончилось в 14.15, продлившись почти сутки", - рассказал один из паломников.

Также он отметил, что у всех присутствующих по ощущениям на душе Пасха.

"Уставшее тело, ноги, но дух бодр - спать не хочется. Два часа на отдых и уже в 16.00 в Дохиаре начнется большая ктиторская панихида", - рассказал паломник, который сейчас находится в монастыре Дохиар.

*** Дохиар основан в Х веке, занимает десятое место в иерархии монастырей Святой Горы. Монастырь насчитывает около 40 монахов.

Согласно преданию, Богородица сообщила одному из послушников обители о месте, где был спрятан клад. Юноша вместе тремя монахами отправился на поиски сокровищ, но иноки, соблазнившись богатствами, решили повесить на шею послушника камень и утопить его, а клад разделить между собой. Но Божия Матерь не дала исполнить этот план. Архангелы Михаил и Гавриил достали юного послушника из воды и перенесли его прямо в алтарь церкви. Все сокровища были потрачены на завершение строительства храма, который посвятили Небесным Силам бесплотным. Церковь облицована мрамором и является самым высоким храмом на Афоне. Камень, который был привязан к шее юноши, до сих пор хранится в монастыре Дохиар.

В конце XIII века, когда в обители из-за засухи почти не было воды, заступники монастыря - Архангелы Михаил и Гавриил явились во сне иноку Феодулу и рассказали об источнике у северной стены собора. Монахи принялись копать в том месте, на которое указали Архангелы, и из земли ударил источник, который известен и сегодня, как "Колодец Архангелов".