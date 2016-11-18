Нацсовет объявил предупреждение каналу "НТН" за передачу о КГБ

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что мониторинг телеканала «НТН», проведенный 3 сентября 2016 г., выявил трансляцию выпуска «Невероятный побег» передачи «Вещественное доказательство», посвященного деятельности органов КГБ и, в частности позитивному образу полковника КГБ.

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29 сентября Национальный совет назначила компании внеплановую проверку, которая зафиксировала в промежутке времени с 11.25 до 11.52 трансляцию такого контента, что является нарушением части второй статьи 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Согласно сообщению Нацсовета, компания признала нарушение, заявив, что это была ошибка редактора, который невнимательно просмотрел указанный материал. К этому сотруднику были приняты административные меры.

«Члены Национального совета отметили, что это уже вторая подобная ошибка канала. Принято решение применить к телерадиокомпании санкцию «объявление предупреждения». В течение месяца лицензиат должен привести свою деятельность в соответствие с нормами законодательства и условиями лицензии», - говорится в сообщении госоргана.

В Нацсовете напоминают, что 11 февраля было объявлено предупреждение ООО «Телестудия «Служба информации» за трансляцию выпуска телесериала «Легенды уголовного розыска».