По мнению первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА, ОАО «Одесский припортовый завод» является привлекательным объектом для инвесторов и, вероятно, приватизация завода произойдет в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он А.ШЛАПАК сообщил сегодня на брифинге.

«Я верю в то, что в 2009 году мы можем успешно и эффективно продать завод», - сказал он.

По словам А.ШЛАПАКА, экономический кризис не повлиял на стоимость ОПЗ, так как продукция завода на сегодня пользуется достаточно высоким спросом.

«Убежден в том, что из-за этого (экономического кризиса - УНИАН) стоимость Одесского припортового завода ни в коем случае не упадет, поскольку его продукция является очень актуальной», - сказал А.ШЛАПАК.

Кроме того, он отметил, что с учетом резкого падения цен на газ, которое прогнозируется в 2009 году, привлекательность данного объекта значительно вырастет.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что к участию в конкурсе по продаже ОПЗ должны быть допущены все желающие. При этом он высказал уверенность, что желающих будет более чем достаточно.

«У них есть ресурс, и они примут наше приглашение», - отметил ШЛАПАК.

В тоже время, по его мнению, факт передачи пакета акций ОПЗ Министерству промполитики говорит о том, что правительство отказалось приватизировать предприятие.

«Решение правительства о передаче пакета акций ОПЗ от Фонда госимущества к Министерству промышленной политики, это фактически означает, что оно отказалось от приватизации, поскольку приватизация происходит только при условии, что пакет,, который продается, находится в ФГИУ, - отметил ШЛАПАК. - Возможно, я ошибаюсь, то тогда нужно еще раз вернуться к продаже такого завода».