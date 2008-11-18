Ющенко внес изменения в состав трехстороннего совета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в Положение о Национальном трехстороннем социально-экономическом совете.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент уточнил, что Национальный трехсторонний социально-экономический совет образуется из представителей Кабинета министров Украины, всеукраинских профессиональных союзов и их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей, выступающих субъектами Генерального соглашения. (в предыдущей редакции принадлежность к Генеральному соглашению была не обязательной)

Также более детально прописываются механизмы образования Нацсовета: «стороны социального диалога в Национальном совете представляют по 22 (двадцать два) представителя от Кабинета министров Украины, всеукраинских профессиональных союзов и их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей, выступающих субъектами Генерального соглашения. Представители сторон социального диалога являются членами Национального совета. Члены Национального совета выполняют свои обязанности на общественных началах».