В Днепропетровской области задержан хакер, который блокировал работу экстренной службы "101"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что злоумышленник с помощью специализированного телекоммуникационного оборудования в течение нескольких часов направлял посторонний телефонный трафик на номер экстренной службы.

Читайте такжеВ Киеве будут судить хакера, который собирал персональные данные пользователей игрового сообщества

Своими действиями местный житель препятствовал работе диспетчеров Никопольского подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что могло привести к угрозе жизни и здоровью людей.

Во время обысков по местам жительства и работы злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли специализированное телекомоборудование и терминалы сотовой связи, которые использовались для перенаправления трафика. Злоумышленник объяснил свои действия желанием "протестировать" собственные возможности по блокированию телефонных линий.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 363-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) - наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное следствие.