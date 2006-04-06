Конгресс США грозит России не пустить ее в ВТО

В палату представителей конгресса США внесен проект резолюции с требованием к администрации Джорджа БУША "остановить усилия России по вступлению в ВТО, если она (Россия) не предпримет конкретных шагов по борьбе с пиратством материалов, защищенных правом интеллектуальной собственности". Об этом говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении конгрессмена-демократа Эдама ШИФФА, который является автором проекта резолюции.

В заявлении Э.ШИФФА сообщается также, что аналогичная резолюция вносится в сенат США сенатором-республиканцем Гордоном СМИТОМ и сенатором-демократом Джозефом БАЙДЕНОМ.

В своем заявлении конгрессмен подчеркивает, что "федеральное правительство не должно позволять воровать продукты труда американцев и ставить американские компании в экономически невыгодное положение", сообщает РИА «Новости».

Э.ШИФФ также утверждает, что помимо России "ответственность за широко распространенное воровство интеллектуальной собственности" несут еще пять стран - Китай, Мексика, Канада, Индия и Малайзия. Все эти государства внесены в среду в "контрольный список", составленный действующей в конгрессе США Международной фракцией по борьбе с пиратством. Членами фракции являются 73 американских законодателя, включая 12 сенаторов и 61 конгрессмена.

Являясь сопредседателем Международной фракции по борьбе с пиратством, конгрессмен Э.ШИФФ является также учредителем действующей в конгрессе США Демократической рабочей группы по национальной безопасности. До своего избрания в конгресс он занимал должность заместителя прокурора Лос-Анджелеса (штат Калифорния).