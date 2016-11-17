В Харькове состоится чемпионат мира по "Казацкому поединку"

Чемпионат мира по украинскому национальному виду смешанных боевых искусств "Казацкий поединок" состоится 5-6 декабря в городском Дворце спорта.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Читайте такжеЖурналисты показали шикарный "тайный" особняк и элитный автопарк судьи из Харькова (фото, видео) В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Кипра, Конго, Литвы, Молдовы, Марокко, Польши, Румынии, Сербии, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Программа состоит из формальных технических комплексов и разделов свободного рукопашного боя: «Однотан», «Тан-поединок», «Забава», «Борня», «Герць».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter