В оккупированном Крыму продолжается истерия, направленная на борьбу с "украинскими диверсантами" – ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян сегодня в ходе брифинга в Киеве.

«На крымском направлении, непосредственно на временно оккупированной территории Крыма продолжается антитеррористическая истерия, направленная на борьбу с фейковыми диверсантами из Украины», - заявил он.

«Так, в третьей декаде ноября 2016 года в районе железнодорожного вокзала и автовокзала Джанкоя планируется проведение антитеррористических учений. По этому поводу уже предупредили местных жителей, при этом отмечается недопустимость ведения фото - видеофиксации, визуального наблюдения из окон близлежащих домов за ходом учений. А также ограничения пребывания в это время людей на упомянутой местности», - добавил Слободян.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября российские СМИ заявили, что в Симферополе задержан гражданин Украины.

Кроме того, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября "диверсионной группы Главного управления разведки Минобороны Украины" во временно оккупированном Севастополе, которая якобы планировала совершение диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали эту информацию очередным фейком российских спецслужб, который направлен на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества.