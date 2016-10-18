На Львовщине начальник управления Госпродпотребслужбы одного из районов "погорел" на взятке (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины во Львовской области.

Свыше 20 тысяч гривен неправомерной выгоды чиновник требовал за предоставление в аренду нежилых помещений бывшего пункта ветеринарной медицины под объект торговли. Задержали его на автостанции.

Работники Управления защиты экономики (УЗЕ) во Львовской области ДЗЕ Нацполиции прекратили систему вымогательства, организованную начальником Управления Госпродпотребслужбы одного из районов области.

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Его задержали на автостанции Львова оперативники УЗЕ и следователи областной полиции. Средства руководитель госучреждения получил за предоставление в аренду нежилых помещений бывшего пункта ветеринарной медицины под объект торговли. Полицейские изъяли 18 тысяч гривен и 200 долларов США, которые он получил от предпринимателя.

Следователем управления ГУНП во Львовской области открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники УЗЕ во Львовской области устанавливают другие факты вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов.