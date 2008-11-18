Вооруженные преступники грабили усадьбы в Киевской области

Сотрудники МВД в Винницкой области ликвидировали преступную группу, которая занималась грабежом в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, организованная преступная группа в составе трех человек действовала в Киевской и Винницкой областях. Все трое уже имели судимости за разбои и кражи.

Организатор преступной группы, 25-летний мужчина и его подельники - 35 и 34 лет - официально работая разнорабочими на строительстве домов в Киевской области, собирали информацию об объектах, которые представляли для них интерес, затем разрабатывали детальный план налета, внезапно нападали, грабили дома и на автомобилях скрывались с места преступления в течение 5-7 минут. После совершения нападений грабители возвращались домой в Винницкую область. Всего за полгода злоумышленники совершили ограблений почти на 2 млн. грн.

Сотрудники милиции задержали преступников, устроив засаду в Виннице с последующим преследованием. Во время задержания преступники пытались воспользоваться оружием. У них было изъято два пистолета – «Blow-Magnum» и «Шмайсер», переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также 46 патронов.

По месту жительства одного из задержанных милиционеры обнаружили еще один пистолет, который по результатам экспертизы оказался макетом – точной копией пистолета Макарова.

По словам начальника отдела УБОП УМВД Украины в Винницкой области Олега ПЕЛЕХА, арестованные проходят по 33 преступным эпизодам, им предъявлено обвинение в совершении десяти разбоев, 4 грабежей, 19 краж. Идет подготовка к судебному процессу.