Судьбу Хресто-Воздвиженской церкви решит комиссия

Судьбу Хресто-Воздвиженской церкви в Житомире решит созданная комиссия Житомирского областного совета.

Как сообщили УНИАН в облсовете, такое решение было принято на сессии 14 ноября в ответ на обращение верующих с просьбой решить судьбу церкви (там сейчас размещен Музей природы, а раньше был храм, на который претендуют несколько православных конфессий - УНИАН).

Верующие просят принять решение относительно церкви до 21 ноября, иначе они планируют вновь провести крестный ход и встретиться с представителями органов местной власти.

Как сообщал УНИАН, в Житомире возле облгосадминистрации 12 ноября православные верующие установили палатку и не намерены убирать ее до окончательного решения вопроса относительно передачи им Хресто-Воздвиженской церкви. Палатку охраняют представители казачества.

11 ноября православные провели крестный ход по главным улицам Житомира и встретились с руководителями областной власти. Во время этой встречи, согласно сообщению пресс-службы Житомирской ОГА, губернатор Юрий ЗАБЕЛА пообещал решить проблему. Такое же обещание дал и председатель облсовета Виталий ФРАНЦУЗ, приняв у верующих обращение к депутатам облсовета.