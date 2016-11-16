ВР приняла постановление о праздновании 70-летия Львовской национальной академии искусств

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением предусматривается добавить в перечень известных событий в Украине, которые в этом году отмечаются на государственном уровне, 70-летие основания Львовской национальной академии искусств (6 сентября 1946 года).

Как отмечается в пояснительной записке, Львовская академия - высшее учебное заведение IV уровня аккредитации. Официально создана в сентябре 1946 года (изначально как институт прикладного и декоративного искусства), в 1994 году она была реорганизована во Львовскую государственную академию искусств.

21 августа 2004 года за весомый вклад в развитие национального образования и науки, общегосударственную и международную деятельность ей предоставлен указом президента Украины статус национального учебного заведения.

Отмечается, что Львовская национальная академия искусств активно сотрудничает с отечественными и зарубежными учебными заведениями. Среди зарубежных партнеров - немало известных европейских художественных академий и институтов в Польше, Франции, Венгрии, Австрии, Болгарии, странах Балтии, что особенно актуально в плане европейской образовательной интеграции.

21 выпускник академии стал лауреатом Национальной (государственной) премии Украины имени Тараса Шевченко.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.