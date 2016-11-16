Митингующие под НБУ признались наблюдателям ОБСЕ, что стоят за деньги

Об этом говорится в отчете миссии за 14 ноября, обнародованном во вторник.

В ОБСЕ отметили, что на митинге присутствовало около 1200 человек (70% из которых - пожилые женщины).

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"2 демонстранта отдельно сообщили СММ, что им будет выплачена сумма, эквивалента около 10 долларам (около 260 гривен) за участие в демонстрации", - сказано в нем.

Протестующие временно перекрыли улицу перед зданием банка.

Представители миссии зафиксировали, что около 20-30 молодых людей в гражданской одежде останавливали участников протеста и спрашивали их, куда те направляются, когда они пытались покинуть демонстрацию.

Сотрудники СММ были также остановлены людьми, утверждавшими, что они являются "группой быстрого реагирования" партии "За життя".