Митингующие под НБУ признались наблюдателям ОБСЕ, что стоят за деньги
Участники митинга под Национальным банком Украины рассказали наблюдателям СММ ОБСЕ, что за участие в акции им заплатят сумму, равную в эквиваленте 10 долларам США.
Об этом говорится в отчете миссии за 14 ноября, обнародованном во вторник.
В ОБСЕ отметили, что на митинге присутствовало около 1200 человек (70% из которых - пожилые женщины).
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"2 демонстранта отдельно сообщили СММ, что им будет выплачена сумма, эквивалента около 10 долларам (около 260 гривен) за участие в демонстрации", - сказано в нем.
Протестующие временно перекрыли улицу перед зданием банка.
Представители миссии зафиксировали, что около 20-30 молодых людей в гражданской одежде останавливали участников протеста и спрашивали их, куда те направляются, когда они пытались покинуть демонстрацию.
Сотрудники СММ были также остановлены людьми, утверждавшими, что они являются "группой быстрого реагирования" партии "За життя".