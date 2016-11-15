Послы и главы дипмиссий 29-ти стран приняли участие в социальном проекте OUTLOOK ко Дню толерантности

Проект OUTLOOK (theoutlook.com.ua) и его генеральный директор Дарья Карякина специально ко Всемирному дню толерантности предложили Чрезвычайным и Полномочным послам иностранных государств в Украине принять участие в создании социально важного видеоролика о недискриминации по этническому признаку и обратиться к украинцам с посланием на их родном языке .

День толерантности был основан Организацией Объединенных Наций, которая стремится к укреплению толерантности путем углубления взаимопонимания между народами и культурами. Эта насущная необходимость лежит в основе Устава Организации Объединенных Наций, а также Всеобщей декларации прав человека. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность.

Инициативу принять участие в съемке видеообращения на украинском языке к гражданам нашей страны поддержали 29 дипломатов, среди которых главы дипломатических миссий Австралии, Болгарии, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Грузии, Израиля, Индонезии, Ирака, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Мексики, Молдовы, Палестины, Пакистана, Румынии, Сирии, Словении, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Швейцарии, Узбекистана, Хорватии, Финляндии.

Цель мероприятия - акцентировать внимание украинского и мирового сообществ на вопросах толерантного отношения к представителям национальных меньшинств, других народов и наций.

Дарья Карякина, организатор проекта: «Понимая, что дружественные отношения между нациями являются важным фактором для сохранения мира и безопасности в обществе, наша команда предложила послам, как представителям других народов и культур, направить обществу особый месседж о том, что дискриминация по этническому признаку, которая до сих пор, к сожалению, имеет место в мире – это не только проявление неуважения к чести и достоинству людей разного происхождения, но и проявление собственной ограниченности мировоззрения. Мы должны больше знать о других и помнить, что все и каждый имеют равные права».

Посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев: «Мы сразу согласились принять участие в этом проекте, ведь хотим побудить людей быть внимательнее друг к другу, больше узнавать о национальных особенностях, чтобы никогда не возникало желания осудить или обидеть человека только за его этническое происхождение. Символично, что мы, иностранцы, сегодня заговорили на украинском языке. На таких и подобных примерах и должен строиться диалог культур».

Посол Словении в Украине Наташа Прах: «Дискриминация по этническому признаку – это ужасное недоразумение современности. У всех должны быть равные права, равный доступ к социальным благам. Все должны чувствовать себя комфортно и безопасно в социуме. Уважительное отношение к представителям разных народов нужно воспитывать в себе и быть примером для других».