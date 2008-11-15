Подсудимых по делу о взрыве в жилом доме отпустили за «хорошее поведение»

Октябрьский районный суд Днепропетровска принял решение об изменении меры пресечения трем арестованным экс-руководителям ОАО "Днепрогаз" – Игорю Иванкову, Максиму Сорокину и Сергею Бачурину на подписку о невыезде.

Как сообщил журналистам адвокат Иванкова Валерий Коновалов, такое решение было принято в пятницу по представлению адвокатов подсудимых, передает корреспондент УНИАН.

По словам Коновалова, мотивом для представления является хорошее поведение подсудимых то наличие у них несовершеннолетних детей.

Ожидается, что арестованных экс-руководителей "Днепрогаза" освободят из-под стражи под залог в понедельник, 17 ноября. Сумма залога составляет 8,4 млн. грн. и будет оплачена ОАО "Днепрогаз".

Трое упомянутых экс-руководителей предприятия были арестованы 15 октября в 2007 г. через 2 дня после взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме на вул Мандрикивской в Днепропетровске. В результате взрыва погибло 23 человека.