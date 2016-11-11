В "МАУ" обвинили НАБУ в давлении на компанию

Об этом говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Отмечается, что в «МАУ» сделали такое заявление после сообщения экс-руководителю Госавиаслужбы Украины о подозрении, а также президенту и главному бухгалтеру авиакомпании МАУ относительно присвоения или растраты имущества.

"Действия НАБУ являются прямым давлением на авиакомпанию, грубым нивелированием гарантий ведения бизнеса в Украине и проявлением нежелания представителей власти урегулировать вопрос уплаты сборов в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях законным способом, в частности, путем принятия соответствующих законов, как того требуют предписания Конституции и Налогового Кодекса Украины", - говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании.

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В заявлении «МАУ» также отмечается, что авиакомпания неоднократно выступала относительно противоправных действий Госавиаслужбы относительно начисления сборов в Спецфонд. Также подчеркивается, что такую позицию «МАУ» отстаивала в многочисленных судах с представителями ведомства и прокуратуры Киева.

"Международные Авиалинии Украины" заявляют, что в своей деятельности всегда придерживается буквы закона и будет бороться всеми доступными способами с проявлениями правового нигилизма и незаконного давления на авиакомпанию со стороны правоохранительных органов", - подчеркнули в компании.

Напомним, сегодня в пресс-службе НАБУ заявили, что в течение 2014-2015 годов руководство МАУ при содействии служебных лиц Госавиаслужбы Украины противоправно завладела средствами Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях (далее – Фонд) в особо крупных размерах.

По версии следствия, наращиванию долга перед Держспецфондом способствовала лоббистская деятельность со стороны экс-руководителя Госавиаслужбы в интересах МАУ. Это лицо, которое до назначения на государственную службу работало в МАУ, утвердил приказ, который разрешил авиаперевозчикам получать новые направления перевозок, несмотря на наличие у них непогашенных долгов перед Фондом. Такая активность экс-руководителя Госавиаслужбы противоречит части 4, 5, 7 и 9 статьи 12 Воздушного кодекса Украины и свидетельствует об умышленном характере действий в интересах МАУ.