На Харьковщине чиновников "Укрзализныци" поймали на хищении почти 30 миллионов гривен (фото)

В Харьковской области должностных лиц «Южной железной дороги», которая является региональным филиалом «Укрзализныци», разоблачили на хищении средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что должностные лица систематически разворовывали государственные средства, предназначенные для ремонта грузовых вагонов, а также узлы и агрегаты подвижного состава. Общая сумма убытков составляет почти 30 млн грн.

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«10 ноября э.г. правоохранители одновременно провели десять обысков по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства на территории Купянска и Купянского района Харьковщины. Во время обысков изъяты документы, свидетельствующие об осуществлении бестоварных сделок, электронные носители с информацией о привлечение к преступной деятельности фиктивных субъектов хозяйствования, а также полученные преступным путем наличность и ценности в сумме более одного миллиона гривен», - сообщили в пресс-службе СБУ.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения причастным к противоправной деятельности.