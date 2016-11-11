В Москве прощаются с представителем украинского омбудсмена в РФ Шрейдлером (фото)
В Культурном центре Украины в Москве прощаются с представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в РФ Владимиром Шрейдлером.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, попрощаться с Шрейдлером пришли несколько десятков москвичей, поддерживающих Украину, и представители украинской диаспоры Москвы.
Гроб с телом покойного установлен в главном Шевченковском зале Культурного центра у стелы Тараса Шевченко и флага Украины.
Собравшиеся принесли цветы, в том числе букеты в цвет государственного флага Украины.
Как отметил активист Андрей Королевский, Шрейдлер не только лично участвовал в проукраинских акциях в Москве, но и помогал гражданам РФ переехать в Украину, когда их начинали преследовать российские правоохранительные органы.
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"Особо важна была его роль в освобождении активистов после задержания во время уличных акций", - сказал Королевский.
Участники акции отмечали, что Шрейдлер был всегда в хорошем настроении и шутил несмотря не на что. "Одной улыбкой стало меньше", - сказал Алексей Домников.
Домников подчеркнул, что Шрейдлер последовательно защищал Украину и не подстраивался под российскую околополитическую конъюнктуру, «хотя это становится все более небезопасным в России».
Участники церемонии прощания заканчивали свои выступления словами: «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Шрейдлера похоронят сегодня на Булатниковском кладбище.
Как сообщал УНИАН, Шрейдлер скончался в Москве на 49-м году жизни. Он занимал активную антивоенную позицию и участвовал в большинстве уличных акций в поддержку украинских политзаключенных и против российского вторжения в Украину.