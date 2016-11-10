Порошенко продолжил расследование катастрофы МН17 Международной миссией

Как сообщила пресс-служба президента, ратификация этого соглашения создает необходимые правовые рамки для дальнейшей деятельности многонациональной Международной миссии защиты расследования, образованной в июле 2014 года, что будет способствовать скорейшему завершению расследования катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Документ был разработан Министерством иностранных дел Украины и внесен на рассмотрение парламента президентом Украины.

Соглашение вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.

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Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса. В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.