Третий Майдан для Украины станет последним - волонтер

Такое мнение высказал волонтер проекта "Повернись живим" Виталий Дейнега, передает "Обозреватель".

"Будут попытки дестабилизации, майданов, каких-то провокаций. Это может быть что угодно: от псевдонападений на филиалы российских компаний такими спонсируемыми РФ ультраправыми украинскими псевдоорганизациями, как "Боротьба", "Братство"... Могут куда-то не туда кинуть булыжник, как это было ранее на Майдане, когда захватили отель "Козацький" и разбили отделение российского банка", - отметил он.

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Как подчеркнул Дейнега, есть эффективные способы противостояния дестабилизации ситуации в Украине.

"С этим можно бороться. Это не значит, что мы поддерживаем власть или всем довольны, но третий Майдан для Украины станет последним. На этом сходятся много экспертов. Приведу пример, как жители Волновахи отстояли свой город, когда там были попытки дестабилизации ситуации… Местные разрисовали площадь в желто-голубой цвет, и не была даже ракурса, чтобы снять картинку для ТВ. Они пришли, поскандировали и все. Когда видите подобные сборища, то просто заявите о том, что придерживаетесь другой точки зрения. В Facebook много адекватных людей, которые на это отреагируют", - подытожил он.