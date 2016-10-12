В ПАСЕ заговорили о возможности "нового Майдана" в Украине, к этому подталкивает Россия
Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы на тему "Политические последствия кризиса в Украине" Кристина Зеленкова заявляет о возможности «нового Майдана» в Украине, к которому подталкивает Россия.
Об этом она заявила, представляя проект резолюции на заседании ПАСЕ.
«В силу хрупкости политической стабильности, повышения напряженности на Донбассе, отсутствия доверия гражданского общества в отношении правительства может иметь место еще один Майдан, и это далеко не идеальный сценарий», - заявила она.
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«Россия будет использовать любую дестабилизацию в этой стране, поддерживать все направления деятельности, которые приведут к такой дестабилизации, потому что Россия опасается успеха демократии соседних стран. Россия будет использовать эту ситуацию в Украине для влияния на политику Евросоюза», - добавила Зеленкова.
Напомним, в среду ПАСЕ планирует возложить на РФ ответственность за соблюдение прав людей на Донбассе, а также требовать от РФ вывести войска из Украины.