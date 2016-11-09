Экс-президенту СССР Горбачеву сделали операцию в Москве - АР
18:36, 09 ноября 2016Общество
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Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев находится в московской больнице, ему сделали операцию.
Михаил Горбачев, экс-президент СССР / REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь Горбачева Владимир Поляков, передает Associated Press.
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"Горбачев был доставлен в больницу в Москве в среду для "планового незначительного хирургического вмешательства", - рассказал он.
В то же время Поляков не сообщил другие подробности.
А российские СМИ сообщили, что во время операции Горбачев был подключен к кардиостимулятору.
Напомним, 26 мая 2016 года Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет за поддержку оккупации Крыма.
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