Экс-президенту СССР Горбачеву сделали операцию в Москве - АР

18:36, 09 ноября 2016
Общество
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Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев находится в московской больнице, ему сделали операцию.

Михаил Горбачев, экс-президент СССР / REUTERS

Об этом заявил пресс-секретарь Горбачева Владимир Поляков, передает Associated Press.

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"Горбачев был доставлен в больницу в Москве в среду для "планового незначительного хирургического вмешательства", - рассказал он.

В то же время Поляков не сообщил другие подробности.

А российские СМИ сообщили, что во время операции Горбачев был подключен к кардиостимулятору.

Напомним, 26 мая 2016 года Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет за поддержку оккупации Крыма.

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