Нацсовет назначил проверку радио "Шансон" из-за песни про российский флот

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, соответствующее решение регулятор принял на заседании во вторник, 8 ноября.

"В эфире радиостанции 2 ноября этого года в 19:22 транслировался музыкальное произведение Дениса Майданова "Тихий океан", в котором есть такие строки: "Недели похода - такая работа есть родине верно служит... Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, Нацсовет проведет внеплановую проверку телерадиокомпании, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Ранее Нацсовет уже назначал внеплановую проверку этого вещателя в августе 2016 года из-за подобной причины. В эфире радиостанции было зафиксировано трансляцию песни Арины Крамер "Сегодня все спокойно".

«По данному случаю проверка уже проведена, но есть смысл объединить эти вопросы и рассмотреть результаты этих двух проверок "Шансона" вместе», - цитирует пресс-служба главу Нацсовета Юрия Артеменко.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений к некоторым законов Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать такой запрет.