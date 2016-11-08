На Львовщине военного взяли под стражу за взятку в 8 тысяч гривень

Командиру инженерно-технической роты одной из воинских частей Львовщины, который попался на взятке, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 55 тысяч гривень, сообщает сегодня, 8 ноября, пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

31 октября его задержали во время вымогательства и получения неправомерной выгоды. Он требовал 8 тысяч гривень от лейтенанта этой же воинской части за несоздание искусственных препятствий при сдаче должности. Выплата этой суммы проходила через перечисление на банковскую карту злоумышленника.

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Коррупционера задержала военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с военной контрразведкой Службы безопасности Украины в порядке ст. 208 УПК Украины. Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

2 ноября Шевченковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Львовского гарнизона и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 55 тысяч гривень.