Во Львовской области стартовали международные военные учения "Кленовая арка-2016" (фото)

Сегодня, 7 ноября, во Львовской области на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) более 200 украинских, польских, литовских и канадских военнослужащих приняли участие в церемонии открытия многонациональных командно-штабных учений "Кленовая арка-2016".

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины на учениях представляют воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. По словам соруководителя учений с украинской стороны подполковника Игоря Скибюка, подавляющее большинство военнослужащих-десантников имеют опыт участия в боевых действиях в районе АТО.

"Многонациональные учения "Кленовая арка-2016" способствует углублению сотрудничества и укреплению отношений в военной сфере между Украиной, Польшей и Литвой. Украинские военнослужащие получили ценный опыт боевых действий и готовы им поделиться с нашими военными партнерами. Уверен, что совместные усилия будут эффективными и успешными", - отметил Скибюк.

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К маневрам привлечен личный состав управления литовско-польско-украинской бригады под командованием заместителя командира полковника Владимира Юданова. Главными инструкторами и посредниками являются опытные офицеры ВС Канады.

"Роль канадских инструкторов во время "Кленовой арки-2016", в первую очередь, будет заключаться в предоставлении наставничества для военнослужащих литовско-польско-украинской бригады и приданых подразделений для достижения полной оперативной готовности. Во время учений военнослужащие из разных стран будут сотрудничать, учиться и делиться приобретенным опытом", - отметил соруководитель учений с канадской стороны подполковник Джон Вудгейт.

Военные маневры продлятся около двух недель. Они будут способствовать улучшению международных военных отношений между вооруженными силами стран-участниц и повышению уровня взаимодействия многонациональных сил, отмечается в сообщении.

"Развитие событий в мире и Восточной Европе показало актуальность и необходимость проведения таких учений, ведь в наше время одной из составляющих обеспечения национальной безопасности является участие в системе коллективной безопасности. Наличие подготовленной боеспособной военной составляющей является важным условием, способным обеспечить соблюдение международного права и выполнение международных договоров. Мы демонстрируем готовность и способность сообща отвечать на гибридные угрозы, тренируем определенные многонациональные компоненты и национальные элементы системы обороны в управлении операциями по реагированию на кризисные ситуации", - подчеркнул руководитель учений, командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Владимир Шворак.

Планируется, что во время "Кленовой арки-2016" командный состав одного из батальонов ВДВ, офицеры которого недавно вернулись из района проведения АТО, в составе многонациональной бригады приобретет навыков для выполнения операций по поддержанию мира. Также десантники освоят международные операционные процедуры в многонациональной воинской среде, отметили в Минобороны.