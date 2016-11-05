В Москве адвокат Марк Фейгин провел одиночный пикет у ФСБ в поддержку Сущенко
Адвокат Марк Фейгин в пятницу провел одиночный пикет в поддержку украинского журналиста Романа Сущенко у здания ФСБ в Москве.
Об акции сообщается на странице адвоката в Twitter .
"Только что Марк Фейгин стал в поддержку Сущенко у здания ФСБ на Лубянке. Твиттер ведут друзья", - говорится в сообщении.
На плакате, который держит Фейгин, написано "Освободите украинского журналиста Сущенко".
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Позже сам Фейгин сообщил, что акция закончилась благополучно.
"Все обошлось. Со мной беседовали полицейские, оперативники ФСБ, сотрудники ДПС. Жаль Бортников (директор ФСБ - ред.) не вышел", написал адвокат в twitter.
Это снова я. Всё обошлось. Со мной беседовали полицейские, оперативники ФСБ, сотрудники ДПС. Жаль Бортников не вышел. Свободу Роману Сущенко pic.twitter.com/NFWNfzTG9c— Mark Feygin (@mark_feygin) November 4, 2016
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».
Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».
Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.
27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.