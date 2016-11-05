В Москве адвокат Марк Фейгин провел одиночный пикет у ФСБ в поддержку Сущенко

04:08, 05 ноября 2016
Общество
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Адвокат Марк Фейгин в пятницу провел одиночный пикет в поддержку украинского журналиста Романа Сущенко у здания ФСБ в Москве. 

twitter.com/mark_feygin

Об акции сообщается на странице адвоката в Twitter .

"Только что Марк Фейгин стал в поддержку Сущенко у здания ФСБ на Лубянке. Твиттер ведут друзья", - говорится в сообщении.

На плакате, который держит Фейгин, написано "Освободите украинского журналиста Сущенко".

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Позже сам Фейгин сообщил, что акция закончилась благополучно.

"Все обошлось. Со мной беседовали полицейские, оперативники ФСБ, сотрудники ДПС. Жаль Бортников (директор ФСБ - ред.) не вышел", написал адвокат в twitter.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.

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