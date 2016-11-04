Гройсман обещает выделить средства на завершение реконструкции перинатального центра во Львове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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"У нас есть на следующий год Государственный фонд регионального развития, субвенция на социально-экономическое развитие. И я думаю, что мы в рамках этого ресурса изыщем средства для того, чтобы при принятии бюджета с 1 января возобновить и завершить строительство этого перинатального центра", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что его проинформировали, что на это потребуется 107 млн грн.

"Я думаю, что мы совместно - Львовская область плюс Государственный фонд регионального развития - этот вопрос решим", - отметил премьер-министр.

Как сообщалось, реконструкцию Львовского областного перинатального центра начали еще в октябре 2013 года в рамках государственной программы развития материнства и детства «Новая жизнь». Тогда подрядчик начал ремонтировать сразу два корпуса и пообещал, что к декабрю 2014-го отремонтированный роддом будет сдан в эксплуатацию. Однако центр и до сих пор не функционирует, поскольку строительные работы остановлены из-за нехватки финансирования.

Сотрудники Львовского областного перинатального центра неоднократно пикетировали органы власти, требуя завершить реконструкцию центра.