Сотрудника СБУ задержали во время получения 1 тысячи долларов взятки
Военная прокуратура совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности СБУ задержала во время получения взятки в размере 1 тыс. долл. старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«Указанное лицо выдвинуло требование субъекту хозяйственной деятельности предоставить ему неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за возврат ранее изъятой компьютерной техники. Также за непрепятствование в хозяйственной деятельности предпринимателя правоохранитель требовал платить ему 300 долларов США ежемесячно», - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, сначала сотрудник СБУ получил 600 долл. (плату за 2 месяца беспрепятственной деятельности предприятия) и во время получения 1 тыс. долл. (за возврат компьютерной техники) был задержан правоохранителями.
В настоящее время решается вопрос относительно сообщения указанному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности и наложением ареста на временно изъятое имущество.
Продолжаются первоочередные следственные действия.