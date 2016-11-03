Сотрудника СБУ задержали во время получения 1 тысячи долларов взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Указанное лицо выдвинуло требование субъекту хозяйственной деятельности предоставить ему неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за возврат ранее изъятой компьютерной техники. Также за непрепятствование в хозяйственной деятельности предпринимателя правоохранитель требовал платить ему 300 долларов США ежемесячно», - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, сначала сотрудник СБУ получил 600 долл. (плату за 2 месяца беспрепятственной деятельности предприятия) и во время получения 1 тыс. долл. (за возврат компьютерной техники) был задержан правоохранителями.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения указанному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности и наложением ареста на временно изъятое имущество.

Продолжаются первоочередные следственные действия.