В Украине запретили показывать еще 11 фильмов и сериалов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино Украины приняло решение отказать в государственной регистрации и в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов на х/ф "На краю бездны" (рос. производства) и т/с "Однажды в Ростове" (производство РФ); т/с "Личное дело" (производство РФ); т/с "Побег 2" (производство РФ) и т/с "Рыжие" (производство РФ) как не соответствующие требованиям действующего законодательства Украины, а именно ст.15-1 Закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

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Также Госкино Украины аннулировало государственные удостоверения и отменило государственную регистрацию на: х/ф "Пряники из картошки" (производство РФ), х/ф "Напрасная жертва" (производство РФ), "Любовь Кати 1" (рос. производство), "Любовь Кати 2" (рус. производство); х/ф "Любовь без лишних слов" (производство РФ). и на т/с "Нечаянная радость" (производство РФ).

Эти фильмы содержат признаки нарушения действующего законодательства Украины, а именно ст.15-1 Закона Украины "О кинематографии", пояснили в ведомстве.