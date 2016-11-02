Министр молодежи и спорта: в Украине высока вероятность раннего распада молодых семей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов во время парламентских слушаний на тему: “Ценностные ориентации современной украинской молодежи”.

Он отметил, что “одной из острых проблем является высокая вероятность раннего распада семьи”. Жданов подчеркнул необходимость в формировании качественно новой семейной политики, направленной на укрепление института семьи и преодоления демографического кризиса”.

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В информационно-аналитических материалах, которые распространены на парламентских слушаниях, отмечается, что в 2015 году среди молодежи Украины сохранялся высокий уровень брачности: почти 80% мужчин и 85% женщин, которые регистрировали брак — это лица в возрасте до 35 лет. Относительно первых браков эти показатели превышали 90%.

Целью создания семьи молодые люди в первую очередь признают рождение и воспитание детей (77%) и любовь и желание жить с близким человеком (81%), вместе с тем 12% - называют целью “улучшения материального положения”.

В соответствии с информационно-аналитическими материалами, ежегодно среди молодежи уменьшается доля тех, кто регистрирует брак в возрасте до 20 лет, и растет доля 25-29 и 30-34-летних. Ранние браки, когда невеста в возрасте до 18 лет, становятся нетипичным явлением, и в 2014 и 2015 годах они составили менее 1% всех зарегистрированных браков.